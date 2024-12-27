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Мифы о мобилизации людей с инвалидностью: что на самом деле изменится в 2025 году

Фото: Медицинский осмотр людей с инвалидностью (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В последнее время в сети распространяется ложная информация об отмене статусов инвалидности и мобилизации людей с инвалидностью из-за ликвидации МСЭК. В Министерстве здравоохранения Украины (МОЗ) уверяют, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минздрав.

Основные изменения в прохождении медицинских осмотров

Люди с инвалидностью в возрасте 25-60 лет должны проходить переосвидетельствование только в том случае, если за 2022-2024 годы его не удалось провести из-за военного положения или других уважительных причин.

С 1 января 2025 года функции МСЭК будут выполнять экспертные команды врачей. Они будут устанавливать или подтверждать инвалидность по действующим критериям законодательства.

Лица со статусом инвалидности будут продолжать получать льготы, помощь и отсрочку от мобилизации на основании действующего заключения МСЭК.

Когда нужно проходить повторный осмотр

В Минздраве объясняют, если инвалидность установлена бессрочно, повторный осмотр проводится только по желанию человека. Все льготы и выплаты остаются в силе.

Также повторно нужно обратиться в медучреждения, если переосвидетельствование должно было состояться в 2022-2024 годах, но его отложили:

  • мужчины 25-60 лет со 2 или 3 группой инвалидности должны пройти переосвидетельствование до 1 ноября 2025 года
  • все остальные пациенты – до 1 апреля 2026 года

В то же время осмотр не является обязательным для лиц, которые:

  • находятся в зоне боевых действий или на временно оккупированных территориях
  • имеют тяжелые нарушения функций организма (отсутствие конечности, органов, онкологические или психические заболевания)
  • являются действующими военнослужащими, для которых статус инвалидности остается в силе до конца службы и еще 60 дней после увольнения

Любые незаконные решения по установлению инвалидности, которые уже являются предметом уголовных дел, будут пересмотрены в соответствии с действующим законодательством.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что с 1 января 2025 года в Украине начнет действовать обновленная система медико-социальной экспертизы. Она базируется на современном подходе к оценке повседневного функционирования людей. Реформа направлена на оптимизацию процесса определения состояния здоровья граждан, что позволит упростить процедуры принятия решений по установлению инвалидности, реабилитации и социальной поддержки.

Также мы писали, что с начала 2025 года в Украине вводят новую систему оценки повседневного функционирования человека для установления инвалидности. Она заменит ликвидированные медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК). РБК-Украина рассказывало, как с начала следующего года будет работать обновленная система.

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