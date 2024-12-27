Мифы о мобилизации людей с инвалидностью: что на самом деле изменится в 2025 году

Основные изменения в прохождении медицинских осмотров

Люди с инвалидностью в возрасте 25-60 лет должны проходить переосвидетельствование только в том случае, если за 2022-2024 годы его не удалось провести из-за военного положения или других уважительных причин.

С 1 января 2025 года функции МСЭК будут выполнять экспертные команды врачей. Они будут устанавливать или подтверждать инвалидность по действующим критериям законодательства.

Лица со статусом инвалидности будут продолжать получать льготы, помощь и отсрочку от мобилизации на основании действующего заключения МСЭК.

Когда нужно проходить повторный осмотр

В Минздраве объясняют, если инвалидность установлена бессрочно, повторный осмотр проводится только по желанию человека. Все льготы и выплаты остаются в силе.

Также повторно нужно обратиться в медучреждения, если переосвидетельствование должно было состояться в 2022-2024 годах, но его отложили:

мужчины 25-60 лет со 2 или 3 группой инвалидности должны пройти переосвидетельствование до 1 ноября 2025 года

все остальные пациенты – до 1 апреля 2026 года

В то же время осмотр не является обязательным для лиц, которые:

находятся в зоне боевых действий или на временно оккупированных территориях

имеют тяжелые нарушения функций организма (отсутствие конечности, органов, онкологические или психические заболевания)

являются действующими военнослужащими, для которых статус инвалидности остается в силе до конца службы и еще 60 дней после увольнения

Любые незаконные решения по установлению инвалидности, которые уже являются предметом уголовных дел, будут пересмотрены в соответствии с действующим законодательством.