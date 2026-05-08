Міф про "народ-переможець": як СРСР привласнив перемогу над нацизмом та що замовчує Кремль

Головне: Привласнення перемоги: Після 1945 року Сталін почав формувати міф про виняткову роль росіян у перемозі, ігноруючи внесок інших народів та західних союзників.

Співучасть в агресії: Історики наголошують, що без пакту із нацистами та поділу Польщі у 1939 році Друга світова війна могла б не розпочатися.

Міф про оборону: СРСР готувався не до захисту, а до наступу на Європу.

Допомога Заходу: Без ленд-лізу та відкриття другого фронту союзниками Радянський Союз навряд чи зміг би вистояти у війні проти нацизму.

Без ленд-лізу та відкриття другого фронту союзниками Радянський Союз навряд чи зміг би вистояти у війні проти нацизму. Український внесок: Капітуляцію Японії (фінал Другої світової) від імені СРСР підписував українець Кузьма Дерев'янко, що часто замовчується російською пропагандою.

Сучасна пропаганда: Кремль продовжує використовувати радянські напрацювання, щоб виправдовувати сучасну агресію та просувати ідею "винятковості" росіян.

Як у СРСР створювали міф про "головний народ-переможець"

За словами історика, після війни радянська влада активно просувала ідею про "спільну перемогу радянського народу", однак у цій концепції ключову роль відводили саме росіянам.

На цьому, зокрема, наголошував Йосип Сталін після завершення війни.

Кабачій пояснив, що через закритість СРСР і відсутність вільного доступу до альтернативної інформації цей наратив десятиліттями працював усередині країни та формував у громадян відчуття "винятковості".

Сьогодні ж, за його словами, Росія продовжує використовувати цей підхід уже як елемент сучасної пропаганди.

"Путіну вигідно говорити, що саме росіяни перемогли нацистів", - зазначив історик.

Чому без СРСР Друга світова могла не початися

Кабачій також звернув увагу на те, що в російському наративі часто замовчується роль самого Радянського Союзу у початку Другої світової війни.

Історик нагадав, що у 1939 році СРСР підписав із нацистською Німеччиною пакт про ненапад, після чого відбувся поділ Польщі. Крім того, Радянський Союз намагався втрутитися у Фінляндію, а також захопив Буковину та Бессарабію.

"Багато хто воліє не пам'ятати, що якби не СРСР, Друга світова б не розпочалась", - наголосив Кабачій.

СРСР готувався не до оборони

За словами історика, існує чимало свідчень того, що Радянський Союз готувався не до оборонної війни.

Зокрема, у школах учнів навчали поводженню зі зброєю, а напередодні війни видавали посібники з картами Німеччини та інструкціями щодо дій на європейській території. Також активно вивчалася німецька мова.

Кабачій вважає, що саме через таку підготовку СРСР зазнав величезних втрат у перші місяці війни, коли німецькі війська швидко знищили авіацію та оточили стратегічні об’єкти.

Чи зміг би СРСР перемогти без Заходу

Історик також переконаний, що без допомоги західних союзників Радянський Союз навряд чи зміг би перемогти у війні. Йдеться не лише про програму ленд-лізу, а й про відкриття другого фронту в Європі.

Кабачій нагадав, що Сталін тривалий час вимагав від союзників активніших дій проти Німеччини, а після завершення війни у Європі Червону армію перекинули на Далекий Схід для участі у війні проти Японії.

Він також звернув увагу, що акт капітуляції Японії від СРСР підписував українець Кузьма Дерев’янко, який знав японську мову.