Міф про "народ-переможець": як СРСР привласнив перемогу над нацизмом та що замовчує Кремль

Після завершення Другої світової війни СРСР почав формувати міф про "особливу роль" росіян у перемозі над нацизмом. Ця ідеологія роками культивувалася всередині Радянського Союзу, а сьогодні її продовжує використовувати Росія.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів кандидат історичних наук, завідувач сектора Національного музею історії України у Другій світовій війні Роман Кабачій.
За словами історика, після війни радянська влада активно просувала ідею про "спільну перемогу радянського народу", однак у цій концепції ключову роль відводили саме росіянам.
На цьому, зокрема, наголошував Йосип Сталін після завершення війни.
Кабачій пояснив, що через закритість СРСР і відсутність вільного доступу до альтернативної інформації цей наратив десятиліттями працював усередині країни та формував у громадян відчуття "винятковості".
Сьогодні ж, за його словами, Росія продовжує використовувати цей підхід уже як елемент сучасної пропаганди.
"Путіну вигідно говорити, що саме росіяни перемогли нацистів", - зазначив історик.
Кабачій також звернув увагу на те, що в російському наративі часто замовчується роль самого Радянського Союзу у початку Другої світової війни.
Історик нагадав, що у 1939 році СРСР підписав із нацистською Німеччиною пакт про ненапад, після чого відбувся поділ Польщі. Крім того, Радянський Союз намагався втрутитися у Фінляндію, а також захопив Буковину та Бессарабію.
"Багато хто воліє не пам'ятати, що якби не СРСР, Друга світова б не розпочалась", - наголосив Кабачій.
За словами історика, існує чимало свідчень того, що Радянський Союз готувався не до оборонної війни.
Зокрема, у школах учнів навчали поводженню зі зброєю, а напередодні війни видавали посібники з картами Німеччини та інструкціями щодо дій на європейській території. Також активно вивчалася німецька мова.
Кабачій вважає, що саме через таку підготовку СРСР зазнав величезних втрат у перші місяці війни, коли німецькі війська швидко знищили авіацію та оточили стратегічні об’єкти.
Історик також переконаний, що без допомоги західних союзників Радянський Союз навряд чи зміг би перемогти у війні. Йдеться не лише про програму ленд-лізу, а й про відкриття другого фронту в Європі.
Кабачій нагадав, що Сталін тривалий час вимагав від союзників активніших дій проти Німеччини, а після завершення війни у Європі Червону армію перекинули на Далекий Схід для участі у війні проти Японії.
Він також звернув увагу, що акт капітуляції Японії від СРСР підписував українець Кузьма Дерев’янко, який знав японську мову.
