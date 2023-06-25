Міф про єдність путінської Росії закінчився, - МЗС Італії про бунт Пригожина

"Ця внутрішня ескалація розділяє російських військових. Це неминучий результат, коли ви підтримуєте та фінансуєте легіон найманців", заявив Таяні додавши, що в результат дій "вагнерівців" можна сказати про слабкість російського фронту та близкість миру в Україні.

За словами міністр, повномасштабне вторгнення Росії стало бумерангом для російського диктатора Володимира Путіна.

"Росіяни не змогли перемогти, вони провалили бліцкриг. Тепер вони розплачуються за проблеми й протиріччя військового апарату", - вважає італійський міністр.

Зокрема міністр висловив сподівання на те, що після спроби заколоту контрнаступ ЗСУ "рухатиметься ще швидше, й українці відновлять свою незалежність".

"Похід" Пригожина на Москву

Після звинувачень в бій Міноборони Росії щодо наказу завдати удару по тилових позиціях "вагнерівців", засновник ПВК Євген Пригож заявив про намір "розібратися з беззаконням", зокрема з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу та головою Генштабу Валерієм Герасимовим.

Попри те, що його бунт не досяг "успіху", це все рівно змусило Кремль неабияк перелякатися: шляхи були перекриті, озброєні силовики зігнані, а Путін та його еліта - повтікали зі столиці.

Детальніше про спробу Пригожина та "вагнерівців" дійти до Москви - читайте у матеріалі агентства.