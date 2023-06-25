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Миф о единстве путинской России закончился, - МИД Италии о бунте Пригожина

Фото: Антонио Таяни, министр иностранных дел Италии (flickr)
Автор: Сергей Пышкин

Попытка мятежа в России, предпринятая частной военной компанией "Вагнера", показала слабость путинского режима.

Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Il Messaggero.

"Эта внутренняя эскалация разделяет российских военных. Это неизбежный результат, когда вы поддерживаете и финансируете легион наемников", заявил Таяни добавив, что в результат действий "вагнеровцев" можно сказать о слабости российского фронта и близость мира в Украине.

По словам министра, полномасштабное вторжение России стало бумерангом для российского диктатора Владимира Путина.

"Россияне не смогли победить, они провалили блицкриг. Теперь они расплачиваются за проблемы и противоречия военного аппарата", - считает итальянский министр.

В частности министр выразил надежду на то, что после попытки мятежа контрнаступление ВСУ "будет двигаться еще быстрее, и украинцы восстановят свою независимость".

"Поход" Пригожина на Москву

После обвинений в бой Минобороны России относительно приказа нанести удар по тыловым позициям "вагнеровцев", основатель ЧВК Евгений Пригож заявил о намерении "разобраться с беззаконием", в частности с министром обороны России Сергеем Шойгу и главой Генштаба Валерием Герасимовым.

Несмотря на то, что его бунт не достиг "успеха", это все равно заставило Кремль изрядно испугаться: пути были перекрыты, вооруженные силовики согнаны, а Путин и его элита - бежали из столицы.

Детальнее о попытке Пригожина и "вагнеровцев" дойти до Москвы - читайте в материале агентства.

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