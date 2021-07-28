"Мидтьюлланд" - "Селтик" и другие матчи дня Лиги чемпионов: букмекеры назвали фаворитов

Сегодня, 28 июля, состоится девять заключительных матчей второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Букмекеры определили фаворитов противостояний.
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Центральным матчем сегодняшнего дня будет противостояние датского "Мидтьюлланда" и шотландского "Селтика" (старт в 20:45 по Киеву). Первый матч между командами завершился боевой ничьей 1:1, и, если бы УЕФА не отменило правило выездного гола перед началом нынешнего сезона, то небольшое преимущество могло быть на стороне датчан. Но данное правило было отменено, а так к матчу обе команды подходят с фактически равными шансами.
Букмекеры небольшое преимущество отдают хозяевам: коэффициент на победу "Мидтьюлланда" - 2.45, на победу "Селтика" - 2.92, на то, на то, что основное время завершится вничью - 3.35. На общий проход "Мидтьюлланда" дают коэффициент 1.83, на "Селтик" - 1.99.
Еще один матч, который мог претендовать на центральный статус - "Галатасарай" и "ПСВ" (21:00). Однако из-за разгрома турков в Нидерландах (победа "ПСВ" 5:1) в глобальный успех "Галатасарая" букмекеры верят очень слабо - на то, что матч завершится в основное время дают коэффициент 1.07. Но локально во втором матче шансы на успех у команд относительно равны - на победу "ПСВ" дают 2.27, на успех "Галатасарая" - 2.92, на ничью - 3.75.
На остальные матчи букмекеры дают следующие коэффициенты:
* П1 - победа хозяев; Н - ничья в матче; П2 - победа гостей
Напомним, вчера завершились первые четыре противостояния второго раунда квалификации:
Отметим, с третьего раунда квалификации ЛЧ стартует и донецкий "Шахтер". "Горняки" сыграют против бельгийского "Генка".