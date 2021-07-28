"Мідтьюлланд" - "Селтік" та інші матчі дня Ліги чемпіонів: букмекери назвали фаворитів

Сьогодні, 28 липня, відбудеться дев'ять заключних матчів другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Букмекери визначили фаворитів протистоянь.
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Центральним матчем сьогоднішнього дня буде протистояння данського "Мідтьюлланда" і шотландського "Селтіка" (старт о 20:45 за Києвом). Перший матч між командами завершився бойовою нічиєю 1:1, і, якби УЄФА не скасувало правило виїзного гола перед початком нинішнього сезону, то невелика перевага могла бути на боці данців. Але дане правило було скасовано, а так до матчу обидві команди підходять з фактично рівними шансами.
Букмекери невелику перевагу віддають господарям: коефіцієнт на перемогу "Мідтьюлланда" - 2.45, на перемогу "Селтіка" - 2.92, на те, на те, що основний час завершиться внічию - 3.35. На загальний прохід "Мідтьюлланда" дають коефіцієнт 1.83, на "Селтік" - 1.99.
Ще один матч, який міг претендувати на центральний статус - "Галатасарай" і "ПСВ" (21:00). Однак через розгром турків у Нідерландах (перемога "ПСВ" 5:1) в глобальний успіх "Галатасарая" букмекери вірять дуже слабо - на те, що матч завершиться в основний час дають коефіцієнт 1.07. Але локально в другому матчі шанси на успіх у команд відносно рівні - на перемогу "ПСВ" дають 2.27, на успіх "Галатасарая" - 2.92, на нічию - 3.75.
На інші матчі букмекери дають наступні коефіцієнти:
* П1 - перемога господарів; Н - нічия в матчі; П2 - перемога гостей
Нагадаємо, вчора завершилися перші чотири протистояння другого раунду кваліфікації:
Відзначимо, з третього раунду кваліфікації ЛЧ стартує й донецький "Шахтар". "Гірники" зіграють проти бельгійського "Генка".