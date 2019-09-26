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В МИД заявляют о давлении на украинскую делегацию через секретариат ПАСЕ

Новости » Политика    26.09.2019 - 16:13
В МИД заявляют о давлении на украинскую делегацию через секретариат ПАСЕ
Фото: Министерство иностранных дел Украины (РБК-Украина)

Новую делегацию Украины в ПАСЕ заставляют прибыть в Страсбург

Заместитель министра иностранных дел (МИД) Сергей Кислица заявляет о давлении на новую делегацию Украины через секретариат Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его слова в Twitter.

По его словам, новую делегацию Украины в ПАСЕ заставляют прибыть в Страсбург.

"Кажется, те, кто вернул Россию в ПАСЕ, пошли ва-банк: руками секретариата пытаются заставить новую делегацию прибыть в Страсбург, чтобы восстановить business as usual. Уверен, что секретариату напомнят, кто принимает правила и их толкует", - написал Кислица.

Напомним, делегация Верховной рады Украины в ПАСЕ не будет принимать участия в осенней сессии организации. Такое решение стало реакцией Украины на возвращение Российской Федерации в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюций Ассамблеи, одобренных в ответ на российскую агрессию против Украины.

Как сообщало РБК-Украина, украинская делегация в ПАСЕ будет частично представлена на ближайшем заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы. Представители старой делегации, которые вошли и в новый состав, собирались поехать на сессию ПАСЕ.

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