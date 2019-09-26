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У МЗС заявляють про тиск на українську делегацію через секретаріат ПАРЄ

Новини » Політика    26.09.2019 - 16:13
У МЗС заявляють про тиск на українську делегацію через секретаріат ПАРЄ
Фото: Міністерство закордонних справ України (РБК-Україна)

Нову делегацію України в ПАРЄ змушують прибути до Страсбурга

Заступник міністра закордонних справ (МЗС) Сергій Кислиця заявляє про тиск на нову делегацію України через секретаріат Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його слова у Twitter.

За його словами, нову делегацію України в ПАРЄ змушують прибути до Страсбурга.

"Здається, ті, хто повернув Росію в ПАРЄ, пішли ва-банк: руками секретаріату намагаються змусити нову делегацію прибути до Страсбурга, щоб відновити business as usual. Упевнений, що секретаріату нагадають, хто приймає правила і їх тлумачить", - написав Кислиця.

Нагадаємо, делегація Верховної Ради України в ПАРЄ не братиме участі в осінній сесії організації. Таке рішення стало реакцією України на повернення Російської Федерації в сесійний зал ПАРЄ без виконання вимог резолюцій Асамблеї, схвалених у відповідь на російську агресію проти України.

Як повідомляло РБК-Україна, українська делегація в ПАРЄ буде частково представлена ​​на найближчому засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи. Представники старої делегації, які увійшли і до нового складу, збиралися поїхати на сесію ПАРЄ.

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