МИД о заявлении Беларуси о "шпионах": оставляем за собой право на ответ

Как пояснил Николенко, белорусский КГБ записал в "шпионы" представителей Минобороны, СБУ, Госпогранслужбы, которые официально представляют эти ведомства и работают в посольстве. Кроме того, белорусская сторона выложила персональные данные этих сотрудников в широкий доступ.

"До войны эти люди проводили сотни встреч с официальными представителями Беларуси. Такую деятельность вряд ли можно назвать "под прикрытием". Очередные недружественные заявления белорусских должностных лиц в адрес Украины все больше осложняют двусторонние отношения наших государств", - заявил он.

Украина, по словам представителя МИД, рассчитывает, что конечной целью этой провокации не является попытка оправдать поддержку вооруженной агрессии России.

"Оставляем за собой право на ответ на такие недружественные действия Беларуси", - подчеркнул Николенко.