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МЗС про заяву Білорусі щодо "шпигунів": залишаємо за собою право на відповідь

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Київ, Вівторок 22 березня 2022 20:59
МЗС про заяву Білорусі щодо "шпигунів": залишаємо за собою право на відповідь Фото: МЗС відповіло на звинувачення збоку КДБ Білорусі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністерство закордонних справ України відреагувало на звинувачення Комітету державної безпеки Білорусі у бік співробітників українського посольства. Співробітників диппредставництва звинуватили у нібито шпигунстві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника МЗС України Олега Ніколенка.

Як пояснив Ніколенко, білоруський КДБ записав у "шпигуни" представників Міноборони, СБУ, Держприкордонслужби, які офіційно представляють ці відомства та працюють у посольстві. Крім того, білоруська сторона виклала персональні дані цих співробітників у широкий доступ.

"До війни ці люди проводили сотні зустрічей з офіційними представниками Білорусі. Таку діяльність навряд можна назвати "під прикриттям". Чергові недружні заяви білоруських посадових осіб на адресу України дедалі більше ускладнюють двосторонні відносини наших держав", - заявив він.

Україна, за словами представника МЗС, розраховує, що кінцевою метою цієї провокації не є спроба виправдати підтримку збройної агресії Росії.

"Залишаємо за собою право на відповідь на такі недружні дії Білорусі", - наголосив Ніколенко.

Нагадаємо, сьогодні білоруські ЗМІ повідомили, що КДБ Білорусі заявив про нібито "ліквідацію резидентури" в посольстві України.

Додамо, чиновники з НАТО та США вважають, що Білорусь може найближчим часом приєднатися до війни Росії проти України.

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