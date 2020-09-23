ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В МИД заявили о реальных шансах принять закон о двойном гражданстве в Украине

Автор: Марианна Присяжнюк, Юлия Струк

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал возможность принятия закона, который бы урегулировал ситуацию двойного гражданства в Украине. Он заявил, что реальные шансы на это есть.

Об этом он заявил на совместном пресс-брифинге с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто в Ужгороде.

"Для нас это вопрос намного шире, чем только в части украинских венгров. Потому я понимаю, что вам болит именно венгерский вопрос, но это намного шире вопрос. Ответ на ваш вопрос такой: реальные шансы есть", - сказал Кулеба.

Отметим, в начале июня глава МИД Украины заявил, что в стране должны найти сбалансированное решение для внедрения двойного гражданства. Однако, должны быть исключения для отдельных категорий украинцев, а также государств.

Как писало РБК-Украина, в мае Верховная рада решила снять с повестки дня президентский проект закона о двойном гражданстве.

При этом глава парламента Дмитрий Разумков заявлял, что введение двойного гражданства возможно, но требует дополнительного изучения и подготовки законодательных норм для защиты национальных интересов.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины МИД УкраиныгражданствоДмитрий Кулеба