МИД о задержании "украинской группы" в РФ: информация об украинцах не поступала

"Информация о задержании украинских граждан в дипломатические учреждения Украины в Российской Федерации не поступала", - отметил он.

В то же время МИД констатирует, что с начала года российские правоохранительные органы и СМИ активно раскручивают тему "внешнего управления" акциями народных протестов на фоне грубого нарушения прав человека в России.

"Для устрашения собственного населения традиционно создаются истории об "украинском радикальный следует". Категорически отвергаем такие обвинения. Призываем российскую сторону не распространять очередные инсинуации, а взамен прислушиваться к законным требованиям российских граждан, в том числе в части соблюдения основополагающих прав человека и обеспечения верховенства права", - добавил Николенко.

Отметим, сегодня российские силовики сообщили о задержании 16 сторонников украинского молодежного радикального сообщества "М.К.У." - "Маньяки. Культ убийств". Это национал-социалистический "культ" так называемых скинхедов, представители которого публиковали в интернете видео нападений на людей.

Последователей этой группы задержали в Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе и других городах России.