МЗС про затримання "української групи" в РФ: інформація про українців не надходила

"Інформація про затримання українських громадян до дипломатичних установ України в Російській Федерації не надходила", - зазначив він.

Водночас МЗС констатує, що з початку року російські правоохоронні органи та ЗМІ активно розкручують тему "зовнішнього управління" акціями народних протестів на тлі грубого порушення прав людини в Росії.

"Для залякування власного населення традиційно створюються історії про "український радикальний слід". Категорично відкидаємо такі звинувачення. Закликаємо російську сторону не поширювати чергові інсинуації, а натомість прислухатися до законних вимог російських громадян, у тому числі в частині дотримання основоположних прав людини і забезпечення верховенства права", - додав Ніколенко.

Зазначимо, сьогодні російські силовики повідомили про затримання 16 прихильників українського молодіжного радикального співтовариства " М.К.У." - "Маніяки. Культ убивств". Це націонал-соціалістичний "культ" так званих скінхедів, представники якого публікували в інтернеті відео нападів на людей.

Послідовників цієї групи затримали в Іркутську, Краснодарі, Саратові, Тамбові, Тюмені, Читі, Анапі та інших містах Росії.