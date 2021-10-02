Представитель посольства Грузии рассказал Украине о задержании Саакашвили, - МИД

"Дипломат проинформировал об обстоятельствах задержания в Грузии гражданина Украины Михаила Саакашвили, инкриминируемые ему статьи грузинского уголовного кодекса", - рассказал Николенко.

По его словам, украинская сторона подчеркнула необходимость полного соблюдения законных прав Михаила Саакашвили, обратилась с запросом на его посещение украинским консулом для оказания консульской и правовой помощи.

Между тем в МИД подтвердили принципиальную позицию Украины о невмешательстве во внутренние дела Грузии.