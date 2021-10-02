Посол Грузії відвідав МЗС та розповів про затримання Саакашвілі

"Дипломат поінформував про обставини затримання в Грузії громадянина України Міхеіла Саакашвілі, інкриміновані йому статті грузинського кримінального кодексу", - розповів Ніколенко.

За його словами, українська сторона наголосила на необхідності повного дотримання законних прав Міхеіла Саакашвілі, звернулася із запитом на його відвідання українським консулом задля надання консульської і правової допомоги.

Між тим в МЗС підтвердили принципову позицію України про невтручання у внутрішні справи Грузії.