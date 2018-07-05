В МИД выразили протест России относительно приговора Балуху

В ведомстве призывают украинских партнеров повлиять на Кремль для освобождения Балуха

Министерство иностранных дел Украины выразило протест Российской Федерации (РФ) относительно приговора украинскому активисту Владимиру Балуху. Об этом написала спикер внешнеполитического ведомства Украины Марьяна Беца в своем Twitter.

"Расправа оккупанта. 5 лет за патриотизм. Абсолютно своевольный и незаконный "приговор" Балуху. Выражаем протест РФ", - написала Беца.

Расправа оккупанта. 5 лет за патриотизм. Абсолютно своевольный и незаконный "приговор".Балуху. Выражаем протест РФ pic.twitter.com/8z08zO3MKo — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) July 5, 2018

Она также призвала украинских партнеров "повлиять на Кремль для освобождения Балуха".

"Требуем от РФ освобождения всех наших политзаключенных", - сказала Беца.

Призываем наших партнеров повлиять на Кремль ради освобождения.Балуха. Требуем от РФ освобождения всех наших политзаключенным'заключенных — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) July 5, 2018

Отметим, ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Суд в Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафа в размере 10 необлагаемых минимумов доходов граждан (около 4600 гривен).

Сегодня, 5 июля, подконтрольный России Раздольненский районный суд Крыма приговорил украинского активиста Владимира Балуха к 5 годам колонии общего режима и назначил штраф 10 тысяч рублей (около 4 гривен, - ред.) по второму уголовному делу о дезорганизации работы изолятора временного содержания.

Напомним, ранее Беца заявляла, что второй приговор Владимиру Балоху является полностью сфабрикованным.

Кроме того, МИД Украины требует от России допуска к Балуха украинских или независимых международных врачей.