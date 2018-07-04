Другий вирок Балуху є повністю сфабрикованим, - МЗС України

Також у МЗС вимагають допуску лікарів до українця

Міністерство закордонних справ України працюватиме із зарубіжними партнерами України, щоб ті вимагали від Кремля звільнення українського активіста Володимира Балуха, другий можливий вирок йому є "виходом за межі здорового глузду". Про це в ефірі радіо Крим.Реалії заявила речник зовнішньополітичного відомства України Мар'яна Беца.

"З огляду на, що перша справа (Балуха - ред.) абсолютно сфабрикованою і заснованою на тому, що Балух - патріот України, він почав голодувати на знак протесту. І на цьому тлі, коли ми вимагаємо допуску наших лікарів, омбудсмена та правозахисників до Балуха, щоб дізнатися про стан його здоров'я, починається нова сфабрикована справа із незрозумілих звинувачень людини в ув'язненні", - сказала Беца.

Разом з тим, МЗС України вимагає від Росії допуску до Балуха українських або незалежних міжнародних лікарів.

"Довіряти окупаційної влади ми не можемо", - додала Беца.

Речник МЗС України уточнила, що російська влада в Криму переслідує "звичайних людей, які стали заручниками російської агресії".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що адвокат Володимира Балуха Ольга Дінзе заявила, що прокурор вимагає занадто суворого покарання для українця Володимира Балуха, навіть виходячи з російської судової практики.

Також додамо, що в окупованому Російською Федерацією Криму для українського політв'язня Володимира Балуха просять ще 4 роки колонії.

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок. Суд у Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (близько 4600 гривень).