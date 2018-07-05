МЗС висловило протест Росії щодо вироку Балуху

У відомстві закликають українських партнерів вплинути на Кремль задля звільнення Балуха

Міністерство закордонних справ України висловило протест Російській Федерації (РФ) щодо вироку українському активісту Володимиру Балуху. Про це написала речник зовнішньополітичного відомства України Маряна Беца у своєму Twitter.

"Розправа окупанта. 5 років за патріотизм. Абсолютно свавільний і незаконний "вирок" Балуху. Висловлюємо протест РФ", - написала Беца.

Розправа окупанта. 5 років за патріотизм. Абсолютно свавільний і незаконний "вирок" В.Балуху. Висловлюємо протест РФ pic.twitter.com/8z08zO3MKo — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) July 5, 2018

Вона також закликала українських партнерів "вплинути на Кремль задля звільнення Балуха".

"Вимагаємо від РФ звільнення всіх наших політв'язнів", - закликала Беца.

Закликаємо наших партнерів вплинути на Кремль задля звільнення В.Балуха. Вимагаємо від РФ звільнення всіх наших політв'язнів — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) July 5, 2018

Зазначимо, ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок. Суд у Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (близько 4600 гривень).

Сьогодні, 5 липня, підконтрольний Росії Роздольненський районний суд Криму засудив українського активіста Володимира Балуха до 5 років колонії загального режиму і призначив штраф 10 тисяч рублів (близько 4 гривень, - ред.) по другій кримінальній справі про дезорганізації роботи ізолятора тимчасового утримання.

Нагадаємо, раніше Беца заявляла, що другий вирок Володимиру Балоху є повністю сфабрикованим.

Окрім того, МЗС України вимагає від Росії допуску до Балуха українських або незалежних міжнародних лікарів.