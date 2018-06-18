В МИД выразили протест из-за недопуска Денисовой к Сущенко

Денисову за 5 дней в РФ не допустили ни к одному украинскому политзаключенному
В Министерстве иностранных дел (МИД) выразили протест из-за недопуска Уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой к украинскому политзаключенному Роману Сущенко. Об этом сообщает спикер МИД Марьяна Беца в Twitter.
"На этот раз, несмотря на разрешение посетить Романа Сущенко, украинскому обмудсмену отказано во встрече с пленником Кремля. Выражаем протест", - заявила Беца.
Цього разу, незважаючи на дозвіл відвідати Р.Сущенка, українському обмудсмену відмовлено в зустрічі з бранцем Кремля. Висловлюємо протест— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) June 18, 2018
Напомним, ранее сообщалось, что Денисову за 5 дней в РФ не допустили ни к одному украинскому политзаключенному.
Также напомним, что сегодня стало известно, что украинского омбудсмена Людмилу Денисову не пустили к политзаключенному Роману Сущенко.