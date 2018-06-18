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В МИД выразили протест из-за недопуска Денисовой к Сущенко

НовостиОбщество    18.06.2018 - 16:25
Фото: Марьяна Беца (РБК-украина)
Фото: Марьяна Беца (РБК-украина)

Денисову за 5 дней в РФ не допустили ни к одному украинскому политзаключенному

В Министерстве иностранных дел (МИД) выразили протест из-за недопуска Уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой к украинскому политзаключенному Роману Сущенко. Об этом сообщает спикер МИД Марьяна Беца в Twitter.

"На этот раз, несмотря на разрешение посетить Романа Сущенко, украинскому обмудсмену отказано во встрече с пленником Кремля. Выражаем протест", - заявила Беца.

 

Напомним, ранее сообщалось, что Денисову за 5 дней в РФ не допустили ни к одному украинскому политзаключенному.

Также напомним, что сегодня стало известно, что украинского омбудсмена Людмилу Денисову не пустили к политзаключенному Роману Сущенко.

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Теги публикации: Денисова, Роман Сущенко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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