У МЗС висловили протест через недопуск Денісової до Сущенка

Денісову за 5 днів в РФ не допустили до жодного українського політв'язня

У Міністерстві закордонних справ (МЗС) висловили протест через недопуск Уповноваженого Верховної ради України з прав людини Людмили Денісової

до українського політв'язня Романа Сущенка. Про це повідомляє речник МЗС Мар'яна Беца у Twitter.

"Цього разу, незважаючи на дозвіл відвідати Романа Сущенка, українському обмудсмену відмовлено в зустрічі з бранцем Кремля. Висловлюємо протест", - заявила Беца.

Цього разу, незважаючи на дозвіл відвідати Р.Сущенка, українському обмудсмену відмовлено в зустрічі з бранцем Кремля. Висловлюємо протест — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) June 18, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Денісову за 5 днів в РФ не допустили до жодного українського політв'язня.

Також нагадаємо, що сьогоді стало відомо, що українського омбудсмена Людмилу Денісову не пустили до політв'язня Романа Сущенка.