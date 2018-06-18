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У МЗС висловили протест через недопуск Денісової до Сущенка

НовиниСуспільство    18.06.2018 - 16:25
Фото: Мар'яна Беца (РБК-україна)
Фото: Мар'яна Беца (РБК-україна)

Денісову за 5 днів в РФ не допустили до жодного українського політв'язня

У Міністерстві закордонних справ (МЗС) висловили протест через недопуск Уповноваженого Верховної ради України з прав людини Людмили Денісової
до українського політв'язня Романа Сущенка. Про це повідомляє речник МЗС Мар'яна Беца у Twitter.

"Цього разу, незважаючи на дозвіл відвідати Романа Сущенка, українському обмудсмену відмовлено в зустрічі з бранцем Кремля. Висловлюємо протест", - заявила Беца.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Денісову за 5 днів в РФ не допустили до жодного українського політв'язня.

Також нагадаємо, що сьогоді стало відомо, що українського омбудсмена Людмилу Денісову не пустили до політв'язня Романа Сущенка.

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Теги публікації: Денисова, Роман Сущенко  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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