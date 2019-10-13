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МИД выразил протест Турции из-за визита "депутатов" Крыма

Новости » Политика    13.10.2019 - 15:09
МИД выразил протест Турции из-за визита "депутатов" Крыма
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Также в МИД вызвали посла Турции в Украине

Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста Турции в связи с официальным приемом в Стамбуле российской делегации, в составе которой присутствовали коллаборанты Наталья Поклонская и Руслан Бальбек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министерства в Telegram.

Как сообщили в ведомстве, информация о официальном приеме крымских коллаборантов Поклонской и Бальбека, в составе российской делегации, президентом Турции Раджеп Тайипом Эрдоганом вызвала беспокойство в Киеве.

"Украина уже направила ноту протеста Турции из-за этой встречи", - заявили в министерстве.

Кроме того, украинское внешнеполитическое ведомства вызвало посла Турции в Украине для объяснения ситуации.

МИД выразил протест Турции из-за визита &quot;депутатов&quot; Крыма

Напомним, ранее в Представительстве президента Украины в АР Крым заявили, что готовят запрос в МИД по недопущению участия крымских коллаборантов в международных мероприятиях.

Сегодня РБК-Украина писало, что президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган в Стамбуле официально принял российскую делегацию, в состав которой вошли так называемые "крымские депутаты" Поклонская и Бальбек.

Эрдоган впервые принял делегацию РФ с представителями оккупированного Крыма Тезис о "гражданской войне" на Донбассе поддерживают 15% украинцев
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