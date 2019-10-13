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МЗС висловило протест Туреччині через візит "депутатів" Криму

Новини » Політика    13.10.2019 - 15:09
МЗС висловило протест Туреччині через візит "депутатів" Криму
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Також у МЗС викликали посла Туреччини в Україні

Міністерство закордонних справ України направило ноту протесту Туреччині у зв'язку з офіційним прийомом у Стамбулі російської делегації, у складі якої були присутні колаборанти Наталія Поклонська та Руслан Бальбек. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністерства в Telegram.

Як повідомили у відомстві, інформація про офіційний прийом кримських колаборантів Поклонської та Бальбека, у складі російської делегації, президентом Туреччини Раджепом Тайїпом Ердоганом викликала занепокоєння в Києві.

"Україна вже направила ноту протесту Туреччині через цю зустріч", - заявили в міністерстві.

Крім того, українське зовнішньополітичне відомства викликало посла Туреччини в Україні для пояснення ситуації.

МЗС висловило протест Туреччині через візит &quot;депутатів&quot; Криму

Нагадаємо, раніше в Представництві президента України в АР Крим заявили, що готують запит до українського МЗС щодо недопущення участі кримських колаборантів в міжнародних заходах.

Сьогодні РБК-Україна писало, що президент Туреччини Раджеп Тайїп Ердоган у Стамбулі офіційно прийняв російську делегацію, до складу якої увійшли так звані "кримські депутати" Поклонська та Бальбек.

Ердоган вперше прийняв делегацію РФ з представниками окупованого Криму Тезу про "громадянську війну" на Донбасі підтримують 15% українців
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