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МИД выразил протест из-за поездки Путина в оккупированный Крым

Понедельник 20 июля 2020 16:41
МИД выразил протест из-за поездки Путина в оккупированный Крым
Фото: здание МИД Украины (РБК-Украина)
Автор: Лера Полищук

Украина требует от России немедленно прекратить международно-противоправные деяния

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с очередным визитом президента России Владимира Путина в аннексированный Крым и Севастополь. В ведомстве назвали визит российского главы в Крым грубым нарушением государственного суверенитета Украины.

Об этом говорится в заявлении МИД.

При этом в ведомстве визит Путина в Крым назвали циничным и демонстративным игнорированием общепризнанных норм международного права. Также визит является нарушением резолюций ООН и Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Кроме того, в МИД подчеркнули, что Украина в очередной раз осуждает меры России по дальнейшей милитаризации Крыма и Севастополя, которая представляет реальную угрозу региональной безопасности.

В связи с этим ведомство требует от российской стороны немедленно прекратить международно-противоправные деяния и устранить все последствия, которые они вызвали.

Также в МИД напомнили, что вся ответственность за негативные для всего региона последствия возлагается в соответствии с нормами международного права на Россию как государство-оккупанта, ее должностных лиц, незаконные "органы крымской власти" и их представителей, которые принимают незаконные решения и совершают противоправные действия.

Напомним, сегодня Владимир Путин посетил оккупированный крымский полуостров.

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