ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

МИД выразил протест из-за изменений в указе Путина о признании документов ОРДЛО

Киев, Пятница 06 ноября 2020 22:42
МИД выразил протест из-за изменений в указе Путина о признании документов ОРДЛО
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

В министерстве иностранных дел Украины выразили протест в связи с изменениями в указе президента России Владимира Путина касательно признания "документов", выданных в "ДНР/ЛНР". В указе исключено требование предъявлять украинские документы при въезде в РФ.

Об этом сообщает сайт МИД.

В указе Путина от 2017 года, в котором признавались "документы" из ОРДЛО, изначально было требование одновременно с ними при въезде в Россию показывать удостоверения, выданные Украиной или документ лица без гражданства. Теперь эти формулировки убраны и для въезда достаточно иметь "документы ЛНР/ДНР".

"МИД Украины считает эти шаги российской стороны очередным элементом агрессии касательно Украины, направленные против суверенитета и территориальной целостности нашего государства, открытым свидетельством намерений Кремля продолжать войну против Украины не только вооруженными, но и юридическими методами", - сказано в заявлении МИД.

Также отмечено, что решения Кремля не соответствуют обязательствам России по Минским договоренностям. МИД Украины призвал РФ отменить все агрессивные указы касательно Украины и устранить их последствия.

Напомним, в интервью РБК-Украина министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников подчеркивал, что для урегулирования ситуации на Донбассе Российская Федерация должна отменить целый ряд указов президента Владимира Путина. В частности, нужно отменить указы относительно выдачи украинцам российских паспортов.

Также сообщалось, что разработанный Украиной план урегулирования на Донбассе будет предусматривать самороспуск так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика ОРДЛО

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь