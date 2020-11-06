МИД выразил протест из-за изменений в указе Путина о признании документов ОРДЛО

Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

В министерстве иностранных дел Украины выразили протест в связи с изменениями в указе президента России Владимира Путина касательно признания "документов", выданных в "ДНР/ЛНР". В указе исключено требование предъявлять украинские документы при въезде в РФ.

Об этом сообщает сайт МИД.

В указе Путина от 2017 года, в котором признавались "документы" из ОРДЛО, изначально было требование одновременно с ними при въезде в Россию показывать удостоверения, выданные Украиной или документ лица без гражданства. Теперь эти формулировки убраны и для въезда достаточно иметь "документы ЛНР/ДНР".

"МИД Украины считает эти шаги российской стороны очередным элементом агрессии касательно Украины, направленные против суверенитета и территориальной целостности нашего государства, открытым свидетельством намерений Кремля продолжать войну против Украины не только вооруженными, но и юридическими методами", - сказано в заявлении МИД.

Также отмечено, что решения Кремля не соответствуют обязательствам России по Минским договоренностям. МИД Украины призвал РФ отменить все агрессивные указы касательно Украины и устранить их последствия.

Напомним, в интервью РБК-Украина министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников подчеркивал, что для урегулирования ситуации на Донбассе Российская Федерация должна отменить целый ряд указов президента Владимира Путина. В частности, нужно отменить указы относительно выдачи украинцам российских паспортов.

Также сообщалось, что разработанный Украиной план урегулирования на Донбассе будет предусматривать самороспуск так называемых "ДНР" и "ЛНР".