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МЗС висловив протест через зміни в указі Путіна про визнання документів ОРДЛО

Київ, П'ятниця 06 листопада 2020 22:42
МЗС висловив протест через зміни в указі Путіна про визнання документів ОРДЛО
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

У міністерстві закордонних справ України висловили протест у зв'язку із змінами в указі президента Росії Володимира Путіна щодо визнання "документів", виданих у "ДНР/ЛНР". В указі виключено вимогу пред'являти українські документи при в'їзді в РФ.

Про це повідомляє сайт МЗС.

В указі Путіна від 2017 року, в якому визнавалися "документи" з ОРДЛО, спочатку була вимога одночасно з ними при в'їзді в Росію показувати посвідчення, видані Україною або документ особи без громадянства. Тепер ці формулювання прибрані і для в'їзду достатньо мати "документи ЛНР/ДНР".

"МЗС України вважає ці кроки російської сторони черговим елементом агресії щодо України, спрямовані проти суверенітету і територіальної цілісності нашої держави, відкритим свідченням намірів Кремля продовжувати війну проти України не тільки військовими, але й юридичними методами", - сказано в заяві МЗС.

Також зазначено, що рішення Кремля не відповідають зобов'язанням Росії згідно з Мінськими домовленостями. МЗС України закликав РФ скасувати всі агресивні укази щодо України і усунути їх наслідки.

Нагадаємо, в інтерв'ю РБК-Україна міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков підкреслював, що для врегулювання ситуації на Донбасі Російська Федерація повинна скасувати цілий ряд указів президента Володимира Путіна. Зокрема, потрібно відмінити укази щодо видачі українцям російських паспортів.

Також повідомлялося, що розроблений Україною план врегулювання на Донбасі буде передбачати саморозпуск так званих "ДНР" і "ЛНР".

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