МИД выражает протест в связи с несогласованным визитом Медведева в оккупированный Крым

Пребывание Медведева в Крыму является грубым нарушением государственного суверенитета Украины

Министерство иностранных дел (МИД) Украины выражает решительный протест в связи с несогласованным с Украиной пребыванием премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь 28-29 июля 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

В ведомстве отмечают, что неоднократно обращали внимание на недопустимость несогласованных с Украиной пребываний должностных лиц России на суверенной территории Украины в ее международно признанных границах, которая включает АР Крым и Севастополь.

"Пребывания Д. Медведева на территории Автономной Республики Крым является грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными нормами международного права, обязательствами по двусторонними и многосторонними договорами, сторонами которых являются Украина и Россия", - говорится в сообщении МИД

В частности, речь идет об Уставе ООН, резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Территориальная целостность Украины" A/Res/68/262 от 27 марта 2014 года, "Положение с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)" A/Res/71/205 от 19 декабря 2016 года, "Положение с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)" A/Res/72/190 от 19 декабря 2017 года.

Напомним, 30 июля в МИД предупредили чешских депутатов о санкциях за незаконное посещение АР Крым. В министерстве заявили, что для отбеливания своих преступлений РФ "ищет по всему миру политиков с пониженным порогом политической гигиены", которые готовы посещать аннексированный полуостров.