МЗС висловлює протест у зв’язку з неузгодженим візитом Медведєва до окупованого Криму

Перебування Медведєва у Криму є грубим порушенням державного суверенітету України

Міністерство закордонних справ (МЗС) України висловлює рішучий протест у зв’язку з неузгодженим з Україною перебуванням прем’єр-міністра Російської Федерації Дмитра Медведєва на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь 28-29 липня 2018 року. Про це повідомляє прес-служба МЗС.

У відомстві зазначають, що неодноразово наголошували на неприпустимості неузгоджених з Україною перебувань посадових осіб Росії на суверенній території України у її міжнародно визнаних кордонах, яка включає АР Крим та Севастополь.

"Перебування Д. Медведєва на території Автономної Республіки Крим є грубим порушенням державного суверенітету і територіальної цілісності України, цинічним і демонстративним нехтуванням російською стороною загальновизнаними нормами міжнародного права, зобов’язаннями за двосторонніми і багатосторонніми договорами, сторонами яких є Україна і Росія", - йдеться у повідомленні МЗС.

Зокрема, мова йде про Статут ООН, резолюції Генеральної Асамблеї ООН "Територіальна цілісність України" A/Res/68/262 від 27 березня 2014 року, "Стан з правами людини в Автономній Республіці Крим та м.Севастополь (Україна)" A/Res/71/205 від 19 грудня 2016 року, "Стан з правами людини у Автономній Республіці Крим та м.Севастополь (Україна)" A/Res/72/190 від 19 грудня 2017 року.

Нагадаємо, 30 липня у МЗС попередили чеських депутатів про санкції за незаконне відвідування АР Крим. У міністерстві заявили, що для відбілення своїх злочинів РФ "шукає по всьому світу політиків зі зниженим порогом політичної гігієни", які готові відвідувати анексований півострів.