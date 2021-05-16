МИД о вступлении Украины в НАТО: пока мы не слышали положительной реакции

Как отметил министр, перспективы евроатлантического и европейского членства давно уже должны были быть предоставлены Украине.

"И я бы хотел напомнить, что, например, когда речь заходит о НАТО, на саммите в Бухаресте в 2008 году союзники дали обещания. Прошло уже 13 лет, и наш президент повторил наши намерения достичь этого. Пока что мы не слышали положительной реакции. Но, как вы знаете, мы стремимся к членству, так что будем продолжать настаивать на этом", - сказал глава МИД.

Кулеба отметил, что во время визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен не обещал, что Украина в этом или следующем году станет членом НАТО, однако заверил, что это произойдет.

"Однако он еще раз заверил нас в том, что США верны решениям от 2008 года, в которых четко сказано, что Украина и Грузия - а речь шла о двух странах - станут членами НАТО, и что мы с нашими друзьями и партнерами будем работать над достижением этой цели", - добавил он.