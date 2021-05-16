МЗС про вступ України в НАТО: поки ми не чули позитивної реакції

Як наголосив міністр, перспективи євроатлантичного та європейського членства давно вже мали бути надані Україні.

"І я б хотів нагадати, що, наприклад, коли мова заходить про НАТО, на саміті в Бухаресті у 2008 році союзники дали обіцянки. Минуло вже 13 років, і наш президент повторив наші наміри досягти цього. Поки що ми не чули позитивної реакції. Але, як ви знаєте, ми прагнемо до членства, так що будемо продовжувати наполягати на цьому", - сказав глава МЗС.

Кулеба зазначив, що під час візиту в Київ держсекретар США Ентоні Блінкен не обіцяв, що Україна цього чи наступного року стане членом НАТО, однак запевнив, що це відбудеться.

"Однак він ще раз запевнив нас у тому, що США вірні рішенням від 2008 року, в яких чітко сказано, що Україна і Грузія - а йшлося про дві країни - стануть членами НАТО і що ми з нашими друзями і партнерами працюватимемо над досягненням цієї мети", - додав він.