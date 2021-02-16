МИД о визитах Кравчука на российские каналы: его исторический статус позволяет

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал участие главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука в эфирах российских телеканалов. Он пояснил, что его исторический статус позволяет ему это делать.

Недавно Кравчук рассказал, что принимал участие в эфире российского "Первого канала", во время которого главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин заявил о намерении интегрировать оккупированные территории Донбасса в Россию.

По словам Кулебы, статус первого президента Украины позволяет Кравчуку делать чуть больше, чем другим украинским чиновникам, но насчет его патриотизма нет никаких сомнений.

"Кравчук является первым президентом Украины. Могу вам сказать, что он достойно представляет украинские интересы в ТКГ. Поэтому вопросов к его принципиальности и патриотической позиции быть не может. Но его исторический статус позволяет ему делать чуть больше, чем другому должностному лицу. В том числе во время его участия в различных телеэфирах", - сказал министр.