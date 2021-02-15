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Кравчук о ситуации на Донбассе: на каждый выстрел должен быть ответ

Новина українською → Донбасс, Понедельник 15 февраля 2021 00:55
Кравчук о ситуации на Донбассе: на каждый выстрел должен быть ответ Фото: Леонид Кравчук (leonid-kravchuk.com.ua)
Автор: Даша Харченко

Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук считает, что на каждый выстрел боевиков на Донбассе должен быть ответ с украинской стороны. По его словам, Украина не может притворяться, что режим тишины соблюдается.

Об этом он сказал он в эфире одного из украинских телеканалов, передает Левый Берег.

"Мы не можем делать вид, и сказать, что мы соблюдаем режим тишины, а они стреляют, а мы вот такие хорошие, что мы придерживаемся тишины. На каждый выстрел должен быть ответ", - убежден он.

Кроме того, Кравчук добавил, что "наши недруги в Украине, которые едут в Кремль для того, чтобы договариваться с Путиным как мешать Украине строить независимое государство, должны отвечать перед украинским народом и законом".

Напомним, 14 февраля, на Донбассе украинские военнослужащие подорвались на неизвестном устройстве. В результате погибли трое бойцов.

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