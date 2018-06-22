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Під Ужгородом розпочалися українсько-угорські переговори щодо закону про освіту

НовиниПолітика    22.06.2018 - 12:58
Фото: українсько-угорські консультації (twitter.com/PavloKlimkin)
Фото: українсько-угорські консультації (twitter.com/PavloKlimkin)

В переговорах з обох сторін беруть участь чотири міністра

Під Ужгородом стартували українсько-угорські переговори щодо закону про освіту. Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Починаємо українсько-угорські консультації 4-х міністрів стосовно реалізації нашого закону про освіту. Кожен український громадянин угорського походження має себе відчувати вдома у будь-якому куточку України", - повідомив Клімкін.

 

Зазначимо, у консультаціях беруть участь глави МЗС обох країн Павло Клімкін та Петер Сійярто, міністр освіти і науки України Лілія Гриневич та голова угорського міністерства людських ресурсів Міклош Кашлер. Також у переговорах беруть участь представники закарпатських угорців.

Нагадаємо, раніше Сійярто розкритикував Раду Європи за те, що вона "більше стурбована ситуацією з мігрантами, ніж закарпатськими угорцями, чиї права грубо порушують в Україні".

 

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Теги публікації: МЗС, Павло Клімкін, Угорщина  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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