Під Ужгородом розпочалися українсько-угорські переговори щодо закону про освіту

В переговорах з обох сторін беруть участь чотири міністра

Під Ужгородом стартували українсько-угорські переговори щодо закону про освіту. Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Починаємо українсько-угорські консультації 4-х міністрів стосовно реалізації нашого закону про освіту. Кожен український громадянин угорського походження має себе відчувати вдома у будь-якому куточку України", - повідомив Клімкін.

Починаємо українсько-угорські консультації 4-х міністрів стосовно реалізації нашого Закону про освіту. Кожен український громадянин угорського походження має себе відчувати вдома у будь-якому куточку України pic.twitter.com/yvx416hykK — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) June 22, 2018

Зазначимо, у консультаціях беруть участь глави МЗС обох країн Павло Клімкін та Петер Сійярто, міністр освіти і науки України Лілія Гриневич та голова угорського міністерства людських ресурсів Міклош Кашлер. Також у переговорах беруть участь представники закарпатських угорців.

Нагадаємо, раніше Сійярто розкритикував Раду Європи за те, що вона "більше стурбована ситуацією з мігрантами, ніж закарпатськими угорцями, чиї права грубо порушують в Україні".