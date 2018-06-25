Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У МЗС Угорщини розповіли про дві вимоги для відновлення діалогу Україна-НАТО

НовиниПолітика    25.06.2018 - 09:52
Фото: Петер Сійярто (flickr.com/mfa_lithuania)
Фото: Петер Сійярто (flickr.com/mfa_lithuania)

Україна виконала третю умову: розпочала консультації з представниками угорської меншини

Угорщина більше не вимагає скасувати мовну норму українського "Закону про освіту", натомість зберегла дві вимоги, які дозволять відновити діалог Україна-НАТО. Про заявив це міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в інтерв’ю "Європейській правді".

За його словами, перша вимога стосується продовження перехідного періоду імплементації освітнього закону.

"Перехідний період щодо мови освіти повинен бути продовжений до 2023 року, і за цей час ви маєте домовитися з меншиною про те, які саме зміни будуть впроваджені", - зауважив Сійярто.

Друга умова, яка також повністю відповідає пропозиціям Венеціанської комісії, за його словами, це те, що норма про мову навчання не повинна поширюватися на приватні школи.

Була ще третя умова, але Україна її виконала: розпочала консультації з представниками угорської меншини.

Сійярто також наголосив, що угорська громада не ухвалює рішення за вказівкою Будапешта.

"У нас дуже проста стратегія з питань меншин. Ми не ухвалюємо рішення в Будапешті і завжди покладаємося на організації угорців за кордоном. В Україні це - союз угорців, КМКС. Що вони нам кажуть - ту позицію ми і просуваємо", - зазначив дипломат.

Раніше повідомлялося, що під Ужгородом почалися українсько-угорські переговори щодо закону про освіту. У консультаціях взяли участь глави МЗС обох країн Павло Клімкін та Петер Сійярто, міністр освіти і науки України Лілія Гриневич та голова угорського міністерства людських ресурсів Міклош Кашлер. Також у переговорах брали участь представники закарпатських угорців.

Згодом Угорщина розблокувала проведення саміту Україна-Грузія-НАТО в Брюсселі.

Так, 22 червня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після зустрічі з українською стороною зазначив, що Угорщина "нічого не має проти, щоб в липні в Брюсселі відбувся саміт НАТО за участю України, де будуть обговорюватися питання безпеки в Чорноморському регіоні".

На кордоні з Румунією викрили підробні дозволи на вивіз дітей з України, - ДПС Лише 20% випускників шкіл в Україні продовжують навчання в закладах професійної освіти, - МОН
Теги публікації: НАТО, Україна, Угорщина, Освіта, Закон  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Довбана штиліціада": Бабченко поскаржився на життя в "бункері" після замаху
Квартира за тисячу доларів: як в Україні живуть міста-примари
"Алібі" повертаються: сестри Завальські зробили несподівану заяву
"На душі світло": Ані Лорак поділилася теплими враженнями від Києва
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся