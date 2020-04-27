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В МИД уточнили количество эвакуируемых украинцев из США

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Прибытие планируется сегодня, в 21:00

Сегодня в Украину прибудет эвакуационный рейс из Майями (США) с 259 украинцами на борту. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила спикер МИД Украины Екатерина Зеленко.

Она подтвердила, что рейс Майами-Киев, как и было сообщено посольством Украины в США, отправился 26 апреля.

"Прибытие рейса из Майами планируется сегодня в 21:00", - заявила Зеленко, отметив, что на борту самолета будет 259 граждан Украины.

Ранее в посольстве Украину в США сообщили, что в Украину из Майями вылетел спецрейс, который доставит домой 119 украинских учеников.

Напомним, Кабинет министров анонсировал восстановление ряда специальных рейсов из 26 городов мира для эвакуации граждан Украины из-за пандемии коронавируса. В список городов, из которых будут осуществляться специальные рейсы, входят: Лиссабон, Женева, Дубай, Франкфурт, Прага, Милан, Торонто, Осло, Аликанте, Эр-Рияд, Бангкок, Пхукет, Бали.

Добавим, министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял, что МВД не больше даст согласия ни на один авиационный чартер для эвакуации граждан Украины. Пассажирское авиасообщение Украины было полностью закрыто.

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