МИД Украины ждет решение проблем безопасности в Сирии

Министерство иностранных дел Украины ожидает, что во время заседания Совета безопасности ООН будет решен вопрос безопасности в Сирии, после начала военной операции в стране со стороны Турции. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

По сообщению министерства, Украина внимательно следит за началом военной операции вооруженными силами Турции на северо-востоке Сирии.

"Одной из главных причин невозможности положить конец страданиям народов Сирии позиция тех стран, которые поддерживают режим Башара Асада и блокируют соответствующие решения Совета Безопасности ООН. Мы ожидаем, что Совбез ООН и ее члены, с участием всех заинтересованных сторон, в том числе Турции, рассмотрят этот вопрос на анонсированном сегодня заседании и примут решения, которые позволят решать проблемы безопасности и гуманитарного характера в международно-правовом поле", - говорится в заявлении МИД.

Напомним, 9 октября Турция начала проведение военной операции на северо-востоке Сирии, где планируется создание "безопасной зоны". Операция началась с авиационных бомбардировок позиций курдских формирований.

Президент Турции Раджеп Эрдоган заявил, что спустя один день после начала операции, было ликвидировано 109 террористов. По сообщению сирийских СМИ, в результате авиаударов погибли 8 мирных жителей и 20 получили ранения.