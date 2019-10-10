МЗС України чекає вирішення проблем безпеки в Сирії

Міністерство закордонних справ України очікує, що під час засідання Ради безпеки ООН буде вирішено питання безпеки в Сирії, після початку військової операції в країні з боку Туреччини. Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

За повідомленням міністерства, Україна уважно стежить за початком військової операції збройними силами Туреччини на північному сході Сирії.

"Однією з головних причин неможливості покласти край стражданням народів Сирії позиція тих країн, які підтримують режим Башара Асада і блокують відповідні рішення Ради Безпеки ООН. Ми очікуємо, що Радбез ООН та її члени, з участю всіх зацікавлених сторін, в тому числі Туреччини, розглянуть це питання на анонсованому сьогодні засіданні і приймуть рішення, які дозволять вирішувати проблеми безпеки та гуманітарного характеру в міжнародно-правовому полі", - йдеться в заяві МЗС.

Нагадаємо, 9 жовтня Туреччина розпочала проведення військової операції на північному сході Сирії, де планується створення "безпечної зони". Операція почалася з авіаційних бомбардувань позицій курдських формувань.

Президент Туреччини Раджеп Ердоган заявив, що через один день після початку операції було ліквідовано 109 терористів. За повідомленням сирійських ЗМІ, в результаті авіаударів загинули 8 мирних жителів і 20 отримали поранення.