МИД Украины о заявлении вице-премьера Словакии: поощряют Россию к дальнейшей агрессии

"В Министерстве иностранных дел считают неприемлемыми заявления министра экономики Словакии, которые подвергают сомнению территориальную целостность Украины", - говорится в заявлении МИДа.

Подчеркивается, что чиновник дружественной Украине страны демонстрирует искаженное восприятие реальности о принадлежности Крыма и понимание наложенных на Россию санкций.

"Разговоры о возвращении к business as usual (делам как обычно - ред.) с РФ, грубо нарушившей международное право, захватив силой Крым и начав вооруженную агрессию на Донбассе, лишь пропагандируют безнаказанность и поощряют Россию к дальнейшей агрессии", - подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что комментарии словацкого чиновника диссонируют с официальной позицией Словакии и консолидированной позицией ЕС в контексте противодействия российской агрессии против Украины.

"Требуем публичного опровержения господином министром своих высказываний, не способствующих развитию дружеских украинско-словацких отношений", - добавили в МИД.