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МИД Украины о заявлении вице-премьера Словакии: поощряют Россию к дальнейшей агрессии

Автор: Дмитрий Кузнецов

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на слова вице-премьера Словакии Рихарда Сулика о невозможности вернуть захваченный Крым. В ведомстве назвали это заявление поощрением России к дальнейшей агрессии.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер украинского МИД Олег Николенко.

"В Министерстве иностранных дел считают неприемлемыми заявления министра экономики Словакии, которые подвергают сомнению территориальную целостность Украины", - говорится в заявлении МИДа.

Подчеркивается, что чиновник дружественной Украине страны демонстрирует искаженное восприятие реальности о принадлежности Крыма и понимание наложенных на Россию санкций.

"Разговоры о возвращении к business as usual (делам как обычно - ред.) с РФ, грубо нарушившей международное право, захватив силой Крым и начав вооруженную агрессию на Донбассе, лишь пропагандируют безнаказанность и поощряют Россию к дальнейшей агрессии", - подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что комментарии словацкого чиновника диссонируют с официальной позицией Словакии и консолидированной позицией ЕС в контексте противодействия российской агрессии против Украины.

"Требуем публичного опровержения господином министром своих высказываний, не способствующих развитию дружеских украинско-словацких отношений", - добавили в МИД.

Напомним, накануне вице-премьер, министр экономики Словакии Рихард Сулик заявил, что Россия не вернет Украине захваченный в 2014 году Крым. Кроме того, по его словам, санкции против РФ наносят ущерб ее торговым партнерам.

Напомним, ранее президент Болгарии Румен Радев назвал Крым якобы российской территорией и заявил, что санкции против РФ являются неэффективными.

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