UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

МИД Украины также вызывает посла Венгрии из-за газового контракта с Россией

Автор: Анастасия Рокитна

Министерство иностранных дел Украины вызывает посла Венгрии в Киеве. Украинская сторона хочет донести позицию по газовому контракту Будапешта и "Газпрома".

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Он подтвердил, что венгерская сторона предприняла зеркальные действия, вызвав украинского посла в МИД.

"МИД Украины аналогично приглашает посла Венгрии в Киеве, чтобы донести нашу принципиальную позицию", - сообщил Николенко в комментарии РБК-Украина.

Речь идет о такой позиции:

  • транспортировка газа в обход Украины подрывает национальную безопасность государства и энергетическую безопасность Европы,
  • новое соглашение Венгрии с "Газпромом" наносит серьезный удар украинского-венгерским отношениям.

"Украинская сторона предпримет решительные меры для защиты национальных интересов", - отметил представитель украинского МИД.

Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину во вмешательстве во внутренние дела.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияУкраинаВенгрия