МЗС України теж викликає посла Угорщини через газовий контракт з Росією

Міністерство закордонних справ України викликає посла Угорщини у Києві. Українська сторона хоче донести позицію по газовому контракту Будапешта і "Газпрому".
Про це в коментарі РБК-Україна повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
Він підтвердив, що угорська сторона зробила дзеркальні дії, викликавши українського посла в МЗС.
"МЗС України аналогічно запрошує посла Угорщини в Києві, аби донести нашу принципову позицію", - повідомив Ніколенко в коментарі РБК-Україна.
Мова йде про таку позицію:
"Українська сторона вживатиме рішучих заходів для захисту національних інтересів", - зазначив представник українського МЗС.
Нагадаємо, голова МЗС Угорщини Петер Сіярто звинуватив Україну у втручанні у внутрішні справи.