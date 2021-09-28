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МЗС України теж викликає посла Угорщини через газовий контракт з Росією

Автор: Анастасія Рокитна

Міністерство закордонних справ України викликає посла Угорщини у Києві. Українська сторона хоче донести позицію по газовому контракту Будапешта і "Газпрому".

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Він підтвердив, що угорська сторона зробила дзеркальні дії, викликавши українського посла в МЗС.

"МЗС України аналогічно запрошує посла Угорщини в Києві, аби донести нашу принципову позицію", - повідомив Ніколенко в коментарі РБК-Україна.

Мова йде про таку позицію:

  • транспортування газу в обхід України підриває національну безпеку держави та енергетичну безпеку Європи,
  • нова угода Угорщини з "Газпромом" завдає серйозного удару українсько-угорським відносинам.

"Українська сторона вживатиме рішучих заходів для захисту національних інтересів", - зазначив представник українського МЗС.

Нагадаємо, голова МЗС Угорщини Петер Сіярто звинуватив Україну у втручанні у внутрішні справи.

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