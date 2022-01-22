МИД Украины вызывал посла Германии. После скандальных заявлений главы ВМС

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Германии Анку Фельдгузен из-за заявлений командующего ВМС, вице-адмирала Кая-Ахима Шенбаха о Крыме и президенте РФ Владимире Путине. Дипломату выразили глубокое разочарование позицией Берлина относительно поставок оборонительных вооружений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.
В ведомстве послу заявили о категорической неприемлемости высказываний командующего Военно-морскими силами Германии Кая-Ахима Шенбаха, в частности о том, что Крым никогда не вернется в состав Украины и что наша страна не может отвечать критериям НАТО.
"Выражено также глубокое разочарование по поводу позиции правительства Германии о непредоставлении Украине оборонительного оружия", - указывается в релизе.
МИД в беседе с немецким дипломатом подчеркнул важность твердости и солидарности Украины и партнеров для сдерживания агрессии России.
Напомним, Шенбах выступал в Индии на конференции индийского института оборонных исследований имени Манохара Паррикара. В частности, он заявил, что Украине не удастся вернуть временно оккупированный Крым.
Отметим, главкома ВМС Германии вызвали для беседы в Минобороны и МИД страны. Адмирал, в свою очередь, признал ошибочность своих заявлений.