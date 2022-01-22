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МЗС України викликало посла Німеччини. Після скандальних заяв голови ВМС

Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністерство закордонних справ України викликало посла Німеччини Анку Фельдгузен через заяви командувача ВМС, віцеадмірала Кая-Ахіма Шенбаха про Крим і президента РФ Володимира Путіна. Дипломату висловили глибоке розчарування позицією Берліна щодо постачання оборонних озброєнь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС.

У відомстві послу заявили про категоричну неприйнятність висловлювань командувача Військово-морськими силами Німеччини Кая-Ахіма Шенбаха, зокрема про те, що Крим ніколи не повернеться до складу України і що наша країна не може відповідати критеріям НАТО.

"Висловлено також глибоке розчарування з приводу позиції уряду Німеччини про ненадання Україні оборонної зброї", - вказується в релізі.

МЗС у бесіді з німецьким дипломатом підкреслило важливість твердості і солідарності України і партнерів для стримування агресії Росії.

Нагадаємо, Шенбах виступав в Індії на конференції Індійського інституту оборонних досліджень імені Манохара Паррікара. Зокрема, він заявив, що Україні не вдасться повернути тимчасово окупований Крим.

Відзначити, головкому ВМС Німеччини викликали для бесіди в Міноборони і МЗС країни. Адмірал, своєю чергою, визнав помилковість своїх заяв.

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