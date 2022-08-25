В МИД Украины вызвали апостольского нунция после заявления Папы Римского о Дугиной

"Мы внимательно ознакомились с полной цитатой Папы Франциска и, во-первых, приняли решение пригласить в Министерство иностранных дел апостольского нунция для выражения разочарования Украины этими словами", - рассказал Кулеба.

Также он подчеркнул, что вызов апостольского нунция в МИД является беспрецедентным и "говорит сам за себя".

"Скажу прямо, что украинское сердце разрывается от слов Папы. Это было несправедливо", - подчеркнул Кулеба.