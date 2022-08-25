У МЗС України викликали апостольського нунція після заяви Папи Римського про Дугіну

Міністерство закордонних справ України викликало апостольського нунція після того, як Папа Римський Франциск назвав пропагандистку Дар'ю Дугіну "невинною жертвою" війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС України Дмитра Кулеби в ході спільного брифінгу з італійським колегою Луїджі Ді Майо.
"Ми уважно ознайомилися з повною цитатою Папи Франциска і, по-перше, прийняли рішення запросити до Міністерства закордонних справ апостольського нунція для вираження розчарування України цими словами", - розповів Кулеба.
Також він підкреслив, що виклик апостольського нунція в МЗС є безпрецедентним і "говорить сам за себе".
"Скажу прямо, що українське серце розривається від слів Папи. Це було несправедливо", - підкреслив Кулеба.
Нагадаємо, у Підмосков'ї вибухнув автомобіль Land Cruiser Prado, в салоні якого перебувала дочка ідеолога "русского міра" Олександра Дугіна Дарина.
Коментуючи смерть пропагандистки, Папа Римський Франциск заявив, що думає про "бідну жінку, яку підірвали бомбою, закладеною під сидінням її машини в Москві. Невинні платять за війну".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.