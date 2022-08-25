У МЗС України викликали апостольського нунція після заяви Папи Римського про Дугіну

"Ми уважно ознайомилися з повною цитатою Папи Франциска і, по-перше, прийняли рішення запросити до Міністерства закордонних справ апостольського нунція для вираження розчарування України цими словами", - розповів Кулеба.

Також він підкреслив, що виклик апостольського нунція в МЗС є безпрецедентним і "говорить сам за себе".

"Скажу прямо, що українське серце розривається від слів Папи. Це було несправедливо", - підкреслив Кулеба.