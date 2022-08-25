В МИД Украины вызвали апостольского нунция после заявления Папы Римского о Дугиной
Министерство иностранных дел Украины вызвало апостольского нунция после того, как Папа Римский Франциск назвал пропагандистку Дарью Дугину "невинной жертвой" войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в ходе совместного брифинга с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо.
"Мы внимательно ознакомились с полной цитатой Папы Франциска и, во-первых, приняли решение пригласить в Министерство иностранных дел апостольского нунция для выражения разочарования Украины этими словами", - рассказал Кулеба.
Также он подчеркнул, что вызов апостольского нунция в МИД является беспрецедентным и "говорит сам за себя".
"Скажу прямо, что украинское сердце разрывается от слов Папы. Это было несправедливо", - подчеркнул Кулеба.
Напомним, в Подмосковье взорвался автомобиль Land Cruiser Prado, в салоне которого находилась дочь идеолога "русского мира" Александра Дугина Дарья.
Комментируя смерть пропагандистки, Папа Римский Франциск заявил, что думает о "бедной женщине, которую взорвали бомбой, заложенной под сиденьем ее машины в Москве. Невинные платят за войну".
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