В МИД Украины вызвали апостольского нунция после заявления Папы Римского о Дугиной

Министерство иностранных дел Украины вызвало апостольского нунция после того, как Папа Римский Франциск назвал пропагандистку Дарью Дугину "невинной жертвой" войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в ходе совместного брифинга с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо.

"Мы внимательно ознакомились с полной цитатой Папы Франциска и, во-первых, приняли решение пригласить в Министерство иностранных дел апостольского нунция для выражения разочарования Украины этими словами", - рассказал Кулеба.

Также он подчеркнул, что вызов апостольского нунция в МИД является беспрецедентным и "говорит сам за себя".

"Скажу прямо, что украинское сердце разрывается от слов Папы. Это было несправедливо", - подчеркнул Кулеба.