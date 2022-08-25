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В МИД Украины вызвали апостольского нунция после заявления Папы Римского о Дугиной

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Киев, Четверг 25 августа 2022 21:33
В МИД Украины вызвали апостольского нунция после заявления Папы Римского о Дугиной Фото: в МИД Украины вызвали апостольского нунция после заявления Папы Римского о Дугиной (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Министерство иностранных дел Украины вызвало апостольского нунция после того, как Папа Римский Франциск назвал пропагандистку Дарью Дугину "невинной жертвой" войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в ходе совместного брифинга с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо.

"Мы внимательно ознакомились с полной цитатой Папы Франциска и, во-первых, приняли решение пригласить в Министерство иностранных дел апостольского нунция для выражения разочарования Украины этими словами", - рассказал Кулеба.

Также он подчеркнул, что вызов апостольского нунция в МИД является беспрецедентным и "говорит сам за себя".

"Скажу прямо, что украинское сердце разрывается от слов Папы. Это было несправедливо", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, в Подмосковье взорвался автомобиль Land Cruiser Prado, в салоне которого находилась дочь идеолога "русского мира" Александра Дугина Дарья.

Комментируя смерть пропагандистки, Папа Римский Франциск заявил, что думает о "бедной женщине, которую взорвали бомбой, заложенной под сиденьем ее машины в Москве. Невинные платят за войну".

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