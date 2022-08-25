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У МЗС України викликали апостольського нунція після заяви Папи Римського про Дугіну

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Київ, Четвер 25 серпня 2022 21:33
У МЗС України викликали апостольського нунція після заяви Папи Римського про Дугіну Фото: у МЗС України викликали апостольського нунція після заяви Папи Римського про Дугіну (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Міністерство закордонних справ України викликало апостольського нунція після того, як Папа Римський Франциск назвав пропагандистку Дар'ю Дугіну "невинною жертвою" війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС України Дмитра Кулеби в ході спільного брифінгу з італійським колегою Луїджі Ді Майо.

"Ми уважно ознайомилися з повною цитатою Папи Франциска і, по-перше, прийняли рішення запросити до Міністерства закордонних справ апостольського нунція для вираження розчарування України цими словами", - розповів Кулеба.

Також він підкреслив, що виклик апостольського нунція в МЗС є безпрецедентним і "говорить сам за себе".

"Скажу прямо, що українське серце розривається від слів Папи. Це було несправедливо", - підкреслив Кулеба.

Нагадаємо, у Підмосков'ї вибухнув автомобіль Land Cruiser Prado, в салоні якого перебувала дочка ідеолога "русского міра" Олександра Дугіна Дарина.

Коментуючи смерть пропагандистки, Папа Римський Франциск заявив, що думає про "бідну жінку, яку підірвали бомбою, закладеною під сидінням її машини в Москві. Невинні платять за війну".

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