МИД Украины выразил протест из-за "российского Крыма" на Международной туристической ярмарке

В понедельник, 24 февраля, в Министерство иностранных дел Украины был приглашен посол Сербии в Украине Ацу Йованович. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД в Facebook.

Как сообщается, посол был вызван по факту размещения на российском стенде в рамках Международной туристической ярмарки в Белграде названия и символики т.н. "Республики Крым".

"Внимание посла Сербии было привлечено к недопустимости попыток легализации Российской Федерацией на международной арене оккупации Автономной Республики Крым, а также передано требование, чтобы подобные факты не повторялись в будущем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Йованович признал указанный факт, а также подтвердил неизменность поддержки территориальной целостности и государственного суверенитета Украины со стороны Сербии.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в декабре прошлого года Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность из-за визита представителей оккупационной администрации Крыма в Белград. Во время визита были проведены встречи с депутатами парламента Сербии, а также представители "крымской власти" приняли участие в конференции "Белградский диалог: конструктивные отношения с Россией и признание волеизъявления народа Крыма".

Кроме того, МИД выразило решительный протест в связи с незаконной поездкой депутата российской Госдумы Алексея Журавлева на оккупированную территорию Донбасса в Золотом.