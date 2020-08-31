МИД Украины выразил протест из-за обысков и задержания крымских татар

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередной волной незаконных обысков и задержаний крымских татар на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Как говорится в заявлении, Российская Федерация системно применяет репрессивный аппарат для преследования и борьбы с журналистами, включая гражданскими, и активистами. Кроме того, Россия продолжает политику притеснения несогласных с оккупацией, от которой страдают представители крымскотатарского народа.

В МИД заявили, что ожидают от России выполнения резолюций ГА ООН 68/262 от 27 марта 2014 города "Территориальная целостность Украины" и "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)" 2016-2019 годов, а также приказа Международного суда ООН по применению мер в рамках иска Украины против России о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

"Требуем от России немедленного освобождения задержанных сегодня четырех человек, а также всех незаконно удерживаемых ею граждан Украины. На сегодня, РФ незаконно держит за решеткой около 100 украинских граждан", - говорится в сообщении.

При этом ведомство призвало международное сообщество продолжить активную защиту прав и свобод жителей оккупированного Крыма и усилить давление на Россию для прекращения им грубых нарушений прав человека на временно оккупированной полуострове.

Напомним, сегодня проходили обыски в Нижнегорском, Советском районах Крыма и в Судаке.

Кроме того, в результате обысков в Крыму были задержаны четыре крымских татарина, их доставили в здание так называемого "ФСБ в Симферополе".