МИД Украины выразил протест из-за новых приговоров по делу "Хизб ут-Тахрир"

Фото: флаг крымскотатарского народа (РБК-Украина)

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с новыми приговорами семи осужденным в деле "Хизб ут-Тахрир", которые 16 сентября вынес Северо-Кавказский окружной военный суд РФ. Их приговорили к 13-19 годам тюрьмы.

Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте МИД Украины.

Речь идет о приговорах для семерых граждан Украины Марлена Асанова, Мемета Белялова, Сервера Зекирьяева, Тимура Ибрагимова, Сервера Мустафаева, Сейрана Салиев и Эдема Смаилова по делу так называемой "второй Бахчисарайской группы Хизб ут-Тахрир".

Все они были задержаны в оккупированном Крыму, их обвинили по статье 205.5 Уголовного кодекса РФ "Организация и участие в террористической деятельности". Позже задержанных незаконно переместили на территорию России в Ростов-на-Дону.

"Досудебное следствие и судебный процесс проходили с многочисленными процедурными нарушениями и в условиях полного игнорирования предоставленных защитой доказательств непричастности обвиняемых в инкриминируемых деяниях", - говорится в сообщении.

В результате суд вынес приговоры, согласно которым незаконно обвиняемые граждане Украины получили от 13 до 19 лет тюрьмы.

"Ужасные сроки заключения по откровенно сфабрикованным обвинениям в террористической деятельности являются ярким свидетельством того, как государство-оккупант активно использует свое антитеррористическое законодательство для маскировки системных политических репрессий и религиозной дискриминации, направленных против представителей крымскотатарского народа", - говорится в заявлении МИД.

В ведомстве призвали Россию отменить решение суда и освободить незаконно осужденных крымских татар. Также в МИД аппелируют к международному сообществу.

"Призываем международное сообщество отреагировать на такое позорное решение государства-оккупанта, категорически осудить применение Россией неправомерной практики судебных преследований инакомыслия", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве призвали усилить давление на РФ, в том числе санкционное.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова также отреагировала на незаконные приговоры и призвала к санкциям.

"Призываю представителей международных миссий, правозащитных организаций и дипкорпуса заставить РФ прекратить незаконные задержания и судилища незаконно заключенных граждан Украины и вернуть их на родину", - заявила она.

Напомним, ранее США призвали Россию прекратить нарушать права крымских татар.

Ранее РБК-Украина писало, что в результате обысков в Крыму были задержаны четыре крымских татарина, их доставили в здание так называемого "ФСБ в Симферополе".