ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

МЗС України висловив позицію по Голанським висотам

Новини » Політика    26.03.2019 - 17:28
МЗС України висловив позицію по Голанським висотам
Фото: МЗС (РБК-Україна)

Україна продовжує послідовно виступати за досягнення мирного врегулювання на Близькому Сході

Україна виконує рішення Ради безпеки ООН щодо статусу Голанських висот. Про це повідомила прес-секретар МЗС України Катерина Зеленко, повідомляє прес-служба відомства.

В резолюції йдеться, що "рішення Ізраїлю встановити свої закони, юрисдикцію і управління на окупованих сирійських Голанських висотах є недійсним і не має міжнародної юридичної сили".

"Україна керується статутом ООН і виконує рішення Ради безпеки ООН. Питання Голанських висот неодноразово розглядалися Радою безпеки ООН, яка ухвалила відповідні рішення, зокрема резолюції № 242 від 1967 року, що № 465 від 1980 року, № 497 від 1981 року", - зазначила Зеленко.

Зеленко зазначила, що Україна "продовжує послідовно виступати за досягнення всеосяжного мирного врегулювання на Близькому Сході з урахуванням законних інтересів безпеки Ізраїлю".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп в понеділок, 26 березня, визнав суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами. Зокрема, Трамп підписав відповідний указ на початку зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

Підкреслимо також, у МЗС Сирії заявили, що рішення президента США Дональда Трампа визнати суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами робить Вашингтон "ворогом всіх арабів". Також виступив проти рішення Трампа Іран.

Іран звинувачує Трампа в "колоніалізмі" через рішення по Голанам Країни Перської затоки засуджують рішення Трампа щодо Голанських висот
Вибори 2019 Вибори 2019: головні новини дня Рейтинги кандидатів
Новини України МЗСІзраїльГоланские высоты
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся