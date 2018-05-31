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МИД Украины требует допустить консула к Кольченко

НовостиПолитика    31.05.2018 - 15:28
Фото: Александр Кольченко (president.gov.ua)
Фото: Александр Кольченко (president.gov.ua)

Также ведомство требует от РФ освободить политзаключенного

Министерство иностранных дел Украины (МИД) требует от Российской Федерации немедленно допустить украинского консула к Александру Кольченко, которого незаконно удерживают в России, и требует его освобождения. Об этом сообщила спикер МИД Марьяна Беца в своем Twitter.

"А. Кольченко объявил голодовку. Требуем от РФ немедленно допустить укр. консула. Требуем освобождения Кольченка", - написала Беца.

По словам Бецы, за четыре года РФ не допустила украинских консулов к Сенцову и Кольченко. МИД призывает партнеров Украины усилить давление на РФ.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что незаконно осужденный в России по делу "крымских террористов" украинец Александр Кольченко сегодня, 31 мая, объявил голодовку с требованием освободить режиссера Олега Сенцова.

Как известно, осужденный на 20 лет заключения по делу "крымских террористов" режиссер Сенцов объявил бессрочную голодовку - он требует освобождения всех украинских политзаключенных в России.

Сенцов сказал, что будет голодать даже до фатального конца.

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Теги публикации: МИД Украины, Александр Кольченко, политзаключенные в РФ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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