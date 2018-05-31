МИД Украины требует допустить консула к Кольченко

Также ведомство требует от РФ освободить политзаключенного

Министерство иностранных дел Украины (МИД) требует от Российской Федерации немедленно допустить украинского консула к Александру Кольченко, которого незаконно удерживают в России, и требует его освобождения. Об этом сообщила спикер МИД Марьяна Беца в своем Twitter.

"А. Кольченко объявил голодовку. Требуем от РФ немедленно допустить укр. консула. Требуем освобождения Кольченка", - написала Беца.

.Кольченко объявил голодовку. Требуем от РФ немедленно допустить консула укр. Требуем освобождения Кольченка pic.twitter.com/eqrbcPxIg6 — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 31 мая 2018 г.

По словам Бецы, за четыре года РФ не допустила украинских консулов к Сенцову и Кольченко. МИД призывает партнеров Украины усилить давление на РФ.

За 4 роки РФ не допустила українських консулів до О.Сенцова та О.Кольченка. В порушення всіх норм. Закликаємо партнерів посилити тиск на РФ — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 31 травня 2018 р.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что незаконно осужденный в России по делу "крымских террористов" украинец Александр Кольченко сегодня, 31 мая, объявил голодовку с требованием освободить режиссера Олега Сенцова.

Как известно, осужденный на 20 лет заключения по делу "крымских террористов" режиссер Сенцов объявил бессрочную голодовку - он требует освобождения всех украинских политзаключенных в России.

Сенцов сказал, что будет голодать даже до фатального конца.